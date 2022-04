Geen benzine meer bij 'goedkoopste' tankstation van Brabant

Helaas, geen Euro 95 zondagavond bij deze pomp in Best (foto: SQ Vision).

De benzine bij het waarschijnlijk goedkoopste tankstation van Brabant is op. Mensen die zondagavond hun auto bij de Makro in Best nog even relatief goedkoop willen vol gooien, komen bedrogen uit. Er kan geen Euro 95 meer getankt worden. Wanneer je je pasje aanbiedt, is de optie ongelood doorgestreept. Er kan bij de acht pompen alleen nog diesel of LPG worden getankt.

Sandra Kagie Geschreven door

Heel veel mensen moeten dit weekend dus een bezoek hebben gebracht aan het tankstation dat vaak de goedkoopste van Brabant is. Dankzij de accijnsverlaging van zeventien cent op brandstof zakte de prijs voor een liter Euro 95 er vrijdag net onder de twee euro. In de rest van onze provincie ligt de prijs voor een liter benzine tussen de 2,02 en 2,26 euro. Een correspondent die zondagavond rond acht uur in Best is, laat weten dat er geregeld mensen komen om hun tank vol te gooien. Een automobilist kwam rond die tijd zelfs voor de tweede keer vandaag. Zondagmiddag besloot hij bij het zien van de rij echter om te keren. En nu komt hij dus bedrogen uit. Want benzine tanken is er niet meer bij. Naar een andere pomp

De meeste automobilisten geven aan naar een andere pomp te rijden. Sommigen zeggen het maandag opnieuw te proberen. De Makro in Best is een onbemande benzinepomp. Het is niet duidelijk wanneer de benzine weer wordt aangevuld. Bij de Makro was zondagavond niemand bereikbaar voor een reactie.

Aardig wat mensen komen bedrogen uit deze zondagavond bij de pomp in Best: de benzine is op (foto: SQ Vision).