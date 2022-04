Treinverkeer rijdt weer als normaal na dag van grote storing

De treinen rijden ook van en naar Den Bosch weer als vanouds (foto: Noël van Hooft).

De treinen in ons land rijden deze maandagochtend weer als normaal. Dit melden de Nederlandse Spoorwegen (NS). Onder meer in Den Bosch is niets meer te merken van de grote landelijke storing bij de NS, waardoor het treinverkeer zondag vanaf de middag helemaal stil heeft gelegen. Het enorme probleem leidde tot gestrande reizigers en volle perrons.