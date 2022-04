Treinverkeer wordt 'bijna weer normaal, maar plan reis kort voor vertrek'

De treinen in ons land rijden vanaf vijf uur deze maandagochtend bijna weer als normaal. Dit melden de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het treinverkeer heeft zondag vanaf de middag helemaal stil gelegen door een grote landelijke technische storing bij de NS. Het enorme probleem leidde tot gestrande reizigers en volle perrons. De NS adviseert wel om je reis deze maandag kort voor vertrek te plannen om zeker te weten dat treinen rijden.

De storing had invloed op het systeem dat actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Dit systeem is nodig om veilig en op tijd te reizen, stelt de NS. Wanneer er ergens iets misgaat op het spoor, past het systeem zich daarop aan. Door de storing bleek dat niet meer mogelijk.

De actuele reisinformatie werd ook verstoord. De reisadviezen in de reisplanner toonden geen vertragingen of uitgevallen treinen.

'Vergt tijd'

De NS meldde later op de zondagavond dat de oorzaak van de problemen was verholpen, maar ook dat de gevolgen nog steeds zo groot waren dat alleen internationale treinen konden rijden. Op de trajecten van regionale vervoerders reden de treinen de hele dag eveneens zonder problemen. Dit gold onder meer voor de Maaslijn (de verbinding tussen Nijmegen en Roermond door het Land van Cuijk). "Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdatet worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd", aldus de NS.

Bussen werden tijdens de uitval van treinen niet ingezet. "Dat is niet te doen", zei een woordvoerster van de NS. Dit, omdat de storing gevolgen had voor het hele land en het om zulke grote aantallen ging

Tjalling Smit, lid van de Raad van Bestuur van de NS bood zondagavond reizigers excuses aan. "We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen", zo meldde hij.

