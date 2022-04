Hondje Hummer heeft een dwarslaesie maar kan met wieltjes toch naar buiten

Hondje Hummer is een bijzondere verschijning in de Helmondse straten. Hij liep een dwarslaesie op en kan daardoor niet meer op z'n achterpoten staan. Zijn baasje maakte een ijzeren stellage voor Hummer, zodat hij toch weer lekker naar buiten kan.

Hummer is een bijna tien jaar oude teckel. "Hij was altijd heel fit, tot een jaar of vijf geleden, toen ging hij ineens door z'n rug", vertelt baasje Sjef Garenfeld. Het bleek een dwarslaesie.

Sindsdien sleept hij z'n achterpootjes met zich mee. Binnen gaat dat prima vertelt zijn baasje, want dan beweegt hij als een zeehond. Maar buiten over de ruwe stenen, bleek dat toch een probleem.

De wieltjes zijn door zijn baas gemaakt, zo kan hij toch lekker mee naar buiten. "En hij is het zo met de wieltjes helemaal gewend." Hummer heeft aardig wat bekijks op straat. Maar dat geldt ook voor baasje Sjef. Want hij is voor iedereen 'die mens met die hond met wieltjes'.