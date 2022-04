Brand in woonwijk Valkenswaard: ‘Slaapkamer verlicht door oranje gloed'

Wachten op privacy instellingen... (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)) Brandweerlieden blussen de auto (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) De rolluik wordt verwijderd (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) De vrouw en haar hondje worden in veiligheid gebracht (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). De uitgebrande auto (foto:Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) De andere auto op de oprit (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) de afgebrande auto's de volgende ochtend (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige 1/8 Vrouw uit huis gehaald

Twee auto's en een schutting zijn in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan in Valkenswaard. De eigenaresse van het huis ernaast was niet thuis op dat moment. Haar dochter was er wel, maar die werd niet wakker van de brand. De brandweer heeft haar en hun dwergkeeshondje geëvacueerd. De schrik zit er goed in: “Vorige week stond de politie hier ook al.”

Rik Claessen & Noël van Hooft Geschreven door