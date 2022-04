Vrouw en hondje uit huis gehaald bij brand in woonwijk

De brandende auto in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)) Brandweerlieden blussen de auto (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) De rolluik wordt verwijderd (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) De vrouw en haar hondje worden in veiligheid gebracht (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). De uitgebrande auto (foto:Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) De andere auto op de oprit (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige 1/7 De brandende auto in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

Twee auto's en een schutting zijn in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan in Valkenswaard. De brandweer heeft de bewoonster van het huis ernaast en haar dwergkeeshondje geëvacueerd. De politie denkt dat de brand is aangestoken.

Rik Claessen Geschreven door