Willy van de Kerkhof rekent op titel PSV, maar René ziet het niet zitten

Als tweeling hoef je er niet altijd dezelfde mening op na te houden. Dat bleek maandagmorgen weer bij Willy en René van de Kerkhof. Willy gelooft nog heilig gelooft in een landskampioenschap voor PSV, ondanks de historisch slechte start tegen FC Twente. Maar René ziet het niet meer zitten. De voormalige vleugelspits gaat ervanuit dat Ajax de titel gaat prolongeren, zo zegt hij in Wakker!, het radio-ochtendprogramma van Omroep Brabant.

Ook Willy schaamde zich voor de wijze waarop PSV zich vanaf de aftrap manifesteerde. Samen met PSV's voormalige succestrainer Guus Hiddink zat hij op de tribune van de Grolsch Veste in Enschede. Beiden zagen dat er nog veel werk aan de winkel is voor de ploeg, die vanaf volgend seizoen onder leiding komt te staan van Ruud van Nistelrooij en Fred Rutten.

Maar zover is het nog niet. Eerst moet PSV dit seizoen proberen succesvol af te sluiten, in eigen land met misschien wel de dubbel en Europees gezien in de Conference League. In de competie kan het echter de ambities overboord gooien, is de overtuiging van René. "Het blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar ik zie niet gebeuren dat Ajax dit nog uit handen geeft. Ze moeten nog wel naar AZ toe, maar daar hebben ze voor de KNVB Beker ook al van gewonnen. Zij worden gewoon kampioen. PSV heeft het laten liggen. Het is over en uit."

René was sowieso in een pessimistische bui in het gesprek met presentator Koen Wijn. De ex-international ziet het niet gebeuren dat Willem II in de Eredivisie blijft. "Ik ben bang dat die ploeg ondanks de aanstelling van Kevin Hofland als trainer te weinig punten gaat pakken", meende René, die uiteraard werd tegengesproken door broer Willy.