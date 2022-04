Ties is blind aan één oog na mishandeling: dader moet half jaar de cel in

Foto: Ties van Beek (Facebook)

De man die Ties van Beek in november 2019 op een festival zo zwaar mishandelde dat hij blind raakte aan één oog moet een half jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch maandag. Behalve de gevangenisstraf moet de 28-jarige verdachte, een professioneel kickbokser uit Eindhoven, Ties ook een schadevergoeding betalen van ruim 36.500 euro betalen.

Sandra Kagie Geschreven door