Ties is na mishandeling blind aan één oog: verdachte hoort 18 maanden eisen

Foto: Ties van Beek (Facebook)

Ties van Beek (28) uit Veldhoven werd in november 2019 tijdens het Bontgenoten Winterfestival in Eindhoven hard op zijn hoofd geslagen. Daardoor kan hij de rest van zijn leven niks meer zien met zijn linkeroog. De officier van justitie in Den Bosch eiste maandag 18 maanden cel tegen de 28-jarige verdachte uit Eindhoven.

Ties is tijdens het festival met een vriend aan het praten als er ruzie ontstaat, waarbij hij hard op zijn hoofd wordt geslagen. Meteen blijkt dat de situatie ernstig is. In het ziekenhuis wordt vastgesteld dat zijn neus, jukbeen en oogkas gebroken zijn. Zijn linkeroog raakt ernstig beschadigd. De gevolgen voor hem zijn enorm. Doordat hij met zijn linkeroog niks meer kan zien, kan hij niet meer werken als elektricien. Ook kan hij niet meer voetballen. Meteen start de politie een zoektocht naar de dader. Na aandacht voor de zaak in onder meer Bureau Brabant wordt de verdachte uit Eindhoven eind september 2020 aangehouden. Justitie neemt het hem kwalijk dat hij op het festival zoveel geweld heeft gebruikt, zeker omdat hij als kickbokser heel goed weet hoe groot de impact van een trap of klap kan zijn.

"De verdachte aanvaardde het risico dat de ander zwaar letsel opliep."