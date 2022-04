1/2 Gewapende overval op huis in Gemonde: daders bedreigen bewoner

Twee daders hebben maandag iets voor twee uur een gewapende overval gepleegd op een huis aan de Slothoef in Gemonde. Niemand raakte gewond. De overvallers bedreigden de bewoner en gingen er met een onbekende buit vandoor.

De daders zijn in een zwarte Volkswagen Passat gevlucht. Volgens een Burgernetmelding droeg één van hen DHL-kleding. Rond vijf uur meldde de politie dat er in Alblasserdam een 18-jarige man is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht bij de overval betrokken te zijn geweest.

Een woordvoerder van de politie liet weten dat er nog heel veel onduidelijk is. Zie je de daders onderneem dan zelf geen actie, waarschuwt de politie. De Dienst Forensische Opsporing is aanwezig voor een sporenonderzoek. De politie zoekt nog getuigen van de overval.