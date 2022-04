Gewapende overval op huis in Gemonde: daders vluchten in zwarte auto

Twee daders hebben maandag iets voor twee uur een gewapende overval gepleegd op een huis aan de Slothoef in Gemonde. De politie meldt dat er niemand gewond raakte. De overvallers bedreigden de bewoner en gingen er met een onbekende buit vandoor.

De daders zijn in een zwarte Volkswagen Passat gevlucht. Volgens een Burgernetmelding droeg één van hen DHL-kleding.

Een woordvoerder van de politie liet maandag rond kwart over twee weten dat er nog heel veel onduidelijk is. Zie je de daders onderneem dan zelf geen actie, waarschuwt de politie. De politie is een onderzoek gestart.