Tankstations moeten soms nee verkopen: 'Er is idioot veel getankt'

1/3 De grote drukte is voorbij bij Tinq in Schijndel (foto: Omroep Brabant)

Het was druk bij de tankstations de afgelopen dagen. Veel mensen hadden met tanken gewacht tot het moment dat op 1 april de accijnzen waren verlaagd. Bij het goedkoopste tankstation van Brabant was zondagavond zelfs geen Euro 95 meer verkrijgbaar. "Er is idioot veel getankt", aldus een woordvoerder van dat benzinestation.

Makro in Best moest zondagavond 'nee' verkopen aan klanten die Euro 95 wilden tanken. Volgens een woordvoerder was dit het enige Makro-benzinestation in Nederland dat een tekort had. "We hadden volle opslagtanks, maar er is gewoon idioot veel getankt. Daar kon de leverancier niet tegenop. Het scheelt toch 20 cent, dus veel mensen hadden hun tankbeurt uitgesteld." De voorraad in Best is inmiddels weer op orde.

Bij Tinq in Schijndel stonden met name vrijdag flinke rijen, vertelt pompstationhouder Frans van Hooft. “Iedereen heeft toch even gewacht tot de prijzen naar beneden gingen. Ik schat in dat het twee keer zo druk was als op een normale vrijdag, wat toch al een drukke dag is. Zaterdag was de drukte al verminderd, al kwamen er nog altijd meer klanten dan normaal.”

In de brandstofopslag van Tinq past 50.000 liter benzine. Dat betekent dat er ongeveer duizend mensen kunnen tanken, als hun auto een lege tank heeft. En veel mensen hadden meer brandstof nodig dan normaal, weet Van Hooft. “Vaak komen ze naar ons toe als ze nog 30 tot 50 procent in hun autotank hebben zitten, nu was die bij veel mensen echt leeg.”