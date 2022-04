Altena uren zonder water door stroomstoring bij waterbedrijf

De gemeente Altena zat maandagmiddag enkele uren zonder water door een storing. Tienduizenden huishoudens werden getroffen, zo liet Brabant Water maandagmiddag weten.

Het probleem lag bij het waterproductiebedrijf van Brabant Water in Genderen. Daar was rond een uur sprake van een stroomstoring. Rond kwart over drie zou iedereen weer water moeten hebben. Op social media lieten mensen op dat moment weten dat er inderdaad weer water uit de kraan kwam.

Iets voor drie uur werd het waterproductiebedrijf weer opgestart. In eerste instantie komt er volgens een woordvoerder van het waterbedrijf waarschijnlijk bruin water uit de kraan.

Dit kan geen kwaad. Wel is het advies het water even door te laten lopen.