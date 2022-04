Golf van supermarktovervallen in Roosendaal: zelfde daders of copycats?

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Wie herkent de overvallers van vier supermarkten in Roosendaal?

Maar liefst vier supermarkten in Roosendaal kregen in maart bezoek van overvallers, in twee weken tijd. Onduidelijk is of het steeds om dezelfde daders gaat. Van merkentrouw is in elk geval geen sprake. Filialen van Albert Heijn, Plus, Aldi én Jumbo moesten het ontgelden. In Bureau Brabant werden de beelden maandag getoond, in de hoop dat tips naar de mannen leiden.