Bouwen, vechten, paren: visarenden in de Biesbosch hadden liefdesweekend

Eind goed, al goed. Het koppeltje visarenden in de Biesbosch dat de afgelopen jaren succesvol heeft gebroed zijn weer bij elkaar. Dat ze weer samen zijn was afgelopen weekend niet meer vanzelfsprekend. Op het nest was namelijk een ander mannetje geland en dat mondde uit in knokken en het 'vluchten' van de twee mannen. Het nest bleef leeg en eenzaam achter, tot zondag.

Een leeg nest, twee mannetjes die ervandoor waren gegaan en geen vrouwtje te bekennen: dat was de situatie afgelopen weekend rond het veelbekeken webcamnest van de visarenden in de Biesbosch. "Ons mannetje was na het gedoe met dat andere mannetje weggevlogen. Hij werd zelfs 13 kilometer verderop gespot", vertelt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer. "Een eind uit de buurt en het was afwachten of het nog goed zou komen. We hadden echt onze twijfels."

Kijkers van de webcam en iemand die in de buurt woont van het nest, brachten zondag toch nog onverwachts goed nieuws. "Ik kreeg een appje dat er plotseling twee visarenden op het nest zaten. We weten nu bijna zeker dat het gaat om het koppel dat ook vorig jaar dit nest heeft gebruikt", aldus Blom. "Ze zijn weer samen."

De visarend blijft een unieke vogel voor de Biesbosch benadrukt de boswachter. “We hadden vorig jaar vijf nesten in de Biesbosch waar gebroed is. Er was een ander nest in Nederland waar niet gebroed is. Laten we hopen dat het er dit jaar meer worden. Het is een prachtige soort, maar nog steeds een zeldzame arendsoort die bij ons komt broeden."