Vader van 14 visarendjes terug op zijn oude nest in de Biesbosch

Het heeft er alle schijn van dat het visarendmannetje dat al 14 kleine visarendjes op de wereld zette, terug is in de Biesbosch. Er staat een webcam op zijn nest gericht en zo kon iedereen meekijken hoe de visarend vrijdag op het nest landde. Hij zal wel opgekeken hebben van de gehavende toestand van het nest. Dat was behoorlijk toegetakeld door de stormen van de afgelopen maanden.

Ongeveer de helft van het nest is weggewaaid. Boswachter Harm Blom: "Je zag hem kijken nadat hij landde: wat is hier gebeurd?" Terwijl het mannetje het nest bewaakt, is nu het wachten op het visarendvrouwtje. Meestal komt zij vijf tot zeven dagen later. "Ze bouwen het nest dan binnen een paar weken weer helemaal op."

De man en de vrouw broeden al een paar jaar op dezelfde plek. Het zijn gewoontedieren. "Vorig jaar kwam hij op de 26e, dat was toen een record. Nu is hij er op de 25e en dat is weer een record. Ze overwinteren in Spanje en in Afrika. Hij moet nogal wat doen om daar te overleven en weer terug te komen. Daarom is het ieder jaar spannend."

Het is nog even afwachten of het om dezelfde man gaat als vorig jaar. Daarvoor moet de ring die hij om zijn poot draagt goed in zicht zijn. "Deze lijkt sowieso geringd te zijn."

Wie samen met de visarend wil uitkijken naar zijn partner, kan meekijken naar de livestream van het nest.

