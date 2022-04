Niels Fleuren van Top Oss scoort eindelijk weer na 16 jaar en 165 dagen

Niels Fleuren kopte in blessuretijd zijn tweede profdoelpunt binnen

Veel fans van TOP Oss zullen de verloren wedstrijd tegen Jong Ajax maandagavond om één reden voor altijd herinneren. Linksback Niels Fleuren deed iets wat voor alles en iedereen onmogelijk leek: scoren. In de blessuretijd maakte hij de eretreffer, precies 16 jaar en 165 dagen lukte hem dit voor het laatst.

Luuk van Grinsven Geschreven door

"Ik had er maar één gemaakt in mijn profloopbaan. Een schotje met links toen we met VVV tegen HFC Haarlem speelden", lacht Fleuren. Maandagavond maakte hij na een lange droogte eindelijk zijn tweede doelpunt in het betaalde voetbal. In de 91ste minuut kopte hij uit een vrije trap binnen. "Het was aan mij om hem af te maken."

"Ik ben geen spits dus ook niet bezig met doelpunten maken."

De vreugde van doelpunten maken, heeft de 35-jarige verdediger nooit gekend. "Voor mij was het wel leuk dat het nu eindelijk een keer zo ver was." Een aantal berichtjes en wat grappige reacties van teamgenoten bleef dan ook niet uit. "Maar daar bleef het dan ook bij." Fleuren had niet eens door dat het al zolang geleden was dat hij scoorde: "Ik ben er eigenlijk niet mee bezig, want ik ben geen spits die afhankelijk is van doelpunten."

"Gisteren was gisteren, terug naar de orde van de dag."

"Uiteindelijk verliezen we met 4-1 dus hebben we helemaal niks aan mijn goal", reageert de routinier nuchter. De Ossenaren kenden een vervelende avond in Amsterdam tegen Jong Ajax dat met een versterkte opstelling op het veld stond. Lang nagenieten doet Fleuren dan ook niet. "Gisteren was gisteren, we hebben vandaag nog genoeg dingen te doen. Terug naar de orde van de dag."