Bijna de helft van de ruimere corona-terrassen mag blijven staan

In coronatijd mochten horecazaken in veel gemeenten hun terrassen uitbreiden, zodat klanten genoeg afstand konden houden. Nu de meeste coronamaatregelen zijn vervallen, mogen de ruimere terrassen in veel Brabantse gemeenten blijven staan, zo blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant.

Het is een positief neveneffect van de coronacrisis; in 23 gemeenten mogen de uitgebreide terrassen blijven staan. In acht gemeenten is het nog niet bekend en in vier gemeenten zijn geen aanvragen binnengekomen en is het daarom nu nog niet van toepassing. Niet overal hebben horecaondernemers geluk want in zeven gemeenten mogen de ruimere terrassen niet blijven staan. De overige gemeenten hebben nog niet op onze vragen gereageerd.

Houdbaarheidsdatum

Op veel plekken kunnen we dus nog langer genieten van de grotere terrassen, maar daar zit wel een houdbaarheidsdatum op. In Breda, Eindhoven en Tilburg mogen de terrassen tot uiterlijk 31 oktober blijven staan en in Helmond nog twee maanden langer tot en met 31 december.

In Den Bosch mogen de ruimere terrassen niet blijven. "De openbare ruimte die voor de verruimde terrassen bij bestaande horecazaken werd gebruikt, is weer nodig voor andere groepen in de binnenstad zoals winkeliers, bezoekers en bewoners", laat een woordvoerder weten. "We gaan wel in samenspraak met de horeca het terrassenbeleid herzien." Tijdens de Bossche Zomer staan er wel weer pop-up terrassen op bijzondere locaties in Den Bosch.

De gemeenten Someren, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre geven aan dat de uitbreiding van de terrassen gekoppeld was aan de coronamaatregelen. Nu die zijn vervallen, zijn daar ook de ruimere terrassen van de baan.

Bekijk op dit kaartje of de ruimere terrassen in jouw gemeente mogen blijven staan: