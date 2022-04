Björn Koreman mikt op historische 2 uur 10 minuten bij marathon Rotterdam

Voor marathonloper Björn Koreman uit Raamsdonksveer wordt de marathon van Rotterdam een belangrijk moment. Hij wil daar de zesde Nederlander ooit worden die sneller loopt dan twee uur en tien minuten. Koreman ziet het wel gebeuren. ‘’De trainingen zijn nog nooit zo goed gegaan.’’

Koremans beste tijd staat nu op 2.11.07 en daar wil de atleet uit Raamsdonksveer maar al te graag veel vanaf halen. ‘’Op de training bij een loopje van dertig kilometer houd ik een lage hartslag. Ik sta er enorm goed voor’’, zei hij in het Omroep Brabant sportprogramma de Zuidtribune.

De marathon in zo’n snelle tijd lopen is zeldzaam voor een Nederlander. In het verleden kwamen Tilburger Greg van Hest en Luc Krotwaar uit Eindhoven in de buurt van de 2.10.00.

Abdi Nageeye 2:06.17 Rotterdam 2019 Kamiel Maase 2:08.21 Amsterdam 2007 Gerard Nijboer 2:09.01 Amsterdam 1980 Khalid Choukoud 2:09.55 Siena 2021 Michel Butter 2:09.58 Amsterdam 2012 Marti ten Kate 2:10.04 Rotterdam 1989 Greg van Hest 2:10.05 Rotterdam 1999 Luc Krotwaar 2:10.13 Fukuoka 2003

Koreman hoopt zich in de top vijf te vestigen: ‘’Het zou mooi zijn om daarbij te komen.’’ Het weer zondag lijkt goed te zijn, zorgen zijn er alleen over de wind.