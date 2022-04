Ergernis over tekst bij Peerke Donders-beeld: ‘Dit is de verkeerde uitleg’

De hand van Peerke Donders op het hoofd van een Surinaamse man: dat beeld in het Wilhelminapark in Tilburg zorgt al tijden voor ophef. Is het een uiting van onderdrukking uit het slavernijverleden, of een priester die een zegen geeft? Om de ophef rond het standbeeld te stoppen, komt er nu een informatiebord bij. Maar vooralsnog is het vooral olie op het vuur. Want de ontwerptekst roept ergernis op bij de Stichting Petrus Donders: “Het geeft een verkeerde uitleg bij het beeld.”

In de concepttekst voor het nieuwe informatiebord staat daarover: “In die tijd was een dergelijke verbeelding gebruikelijk. Vandaag de dag zien wij hierin een onmiskenbaar symbool van koloniale overheersing.”

Peerke Donders was een Tilburgse missionaris die in de 19e eeuw in Suriname werkte. Hij wordt in Tilburg al sinds 1926 bij het Wilhelminapark geëerd met een standbeeld. Dat laat Donders staand zien met geknield onder hem een Surinaamse man, waar Donders' hand op rust.

De stichting eert de missionaris als een held, die zich in zijn tijd juist al afzette tegen de slavernij. Op het Peerke Donders-paviljoen kwam daarom vorig jaar een tekst te staan uit een brief van Donders, waar zijn afkeer van slavernij uit blijkt.

Dit was tegen het zere been van de stichting Petrus Donders en vele Tilburgers. Van Oorschot: “Want die hand is niet om de zwarte man eronder te houden, die is om hem te zegenen”.

Dat laatste stuit Hein van Oorschot, voorzitter van de Stichting Petrus Donders tegen de borst: “Want je krijgt niet uitgelegd wat je ziet. Dit is een priester die de zegen geeft door een handoplegging. Het is dus geen koloniale onderdrukking. Het is een manier om in de kerk iemand te zegenen. Als je dat niet uitlegt, krijg je een verkeerde associatie.”

Zowel de tekst voor bij het beeld als op de site zijn nu in de maak. Maar de gemeente neemt er ruim de tijd voor: bijna twee maanden. “Dit is geen tekst die je even uit de mouw schudt”, legt een woordvoerder uit. “Het vereist grote nauwkeurigheid. Omdat we als gemeente niet denken dat we de wijsheid in pacht hebben, gaan we contact zoeken met mensen die hierin gespecialiseerd zijn.”

Dat de concepttekst nu al voor discussie zorgt, verbaast de woordvoerder niets: “En dat zullen we altijd houden. Ook als de tekst is geplaatst, zal er discussie zijn. Daarom knappen we ook de ruimte rond het standbeeld op, zodat er letterlijk ruimte voor komt.”

De gemeente denkt dat de definitieve tekst in juni klaar is.

