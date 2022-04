Campings vaker in buitenlandse handen en vaste kampeerder is de pineut

Campings worden steeds vaker overgenomen door grote buitenlandse investeerders. Deze week was het de beurt aan vakantiepark Het Genieten in Kaatsheuvel, maar er zullen nog meer campings volgen, zegt de branchevereniging. De oorzaken: klimaatverandering, de lage rente en de hogere eisen van de gasten.

“In het verleden werden er één tot twee vakantieparken per jaar overgenomen, nu zijn het al al vijftien in vijf jaar tijd,” becijfert Arthur van Disseldorp, regiomanager Noord-Brabant en Limburg bij Hiswa-Recron. Het gaat vaak om grote investeerders. Zo werd Het Genieten overgenomen door het bedrijf Marvilla-Parks dat vooral in Frankrijk meerdere grote parken heeft.

“Investeren in Zuid-Europa is door de klimaatveranderingen minder aantrekkelijk. Die campings worden te warm, we gaan steeds vaker in eigen land kamperen. Investeerders zoeken dus naar noordelijk gelegen kampeerbedrijven,” aldus Van Disseldorp.

Rijke koper

De verkopers zijn vaak op zoek naar een rijke koper, want er moeten investeringen gedaan worden. “De oudere generatie gaat kamperen met eigen tent of caravan. Maar de jonge generatie wil huren. Er moeten dus huisjes en luxe tenten geplaatst worden. En ook willen we meer luxe. Een zwembad, een bar, een campingwinkel. Iemand moet die voorinvestering doen.”

Het voordeel: ook minder goed aangeschreven campings worden zo opgeknapt. Het nadeel: ook bij de al goede campings verandert de sfeer. En gasten die al jaren een vaste plek hebben, moeten vaak het terrein af.

Van Disseldorp: "Dat is jammer, maar ik ben blij dat de meeste ondernemers zich bij een overname aan de voorwaarden van de branchevereniging houden en de gasten een jaar geven om te vertrekken. De huurovereenkomst mag dus niet per direct opgezegd worden.”

De komende jaren komen nog meer vakantieparken in buitenlandse handen, verwacht Van Disseldorp. “Deze trend gaat nog wel even door. Zolang de rente laag is, zet dit voort.”

