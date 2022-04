119 bestuurders krijgen dikke boete voor vasthouden mobieltje

De politie schreef 119 bekeuringen uit voor dit feit (foto: pexels.com).

De verkeerspolitie in Oost-Brabant heeft dinsdag uitgebreid gecontroleerd op afleiding in het verkeer. Agenten in een touringcar controleerden op diverse snelwegen bijvoorbeeld of automobilisten een mobiele telefoon vasthielden.

Volgens de politie gebeurde dat op de A2, A50, A58, A59 en A67. Er werden 140 bekeuringen opgemaakt waarvan 119 voor het vasthouden van een telefoon. Er werd verder onder meer bekeurd voor snelheidsovertredingen en het negeren van een inhaalverbod. De boete voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden is per 1 maart verhoogd van 250 naar 350 euro.