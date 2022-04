112-nieuws: auto belandt tegen boom in Teteringen • plastic afval in brand

05.00

In een huis aan de Broekstraat in Oirschot is gisteravond rond half tien brand uitgebroken in de keuken bij een stoof. Het vuur zou in een pijp geschoten zijn. De brandweer rukte met drie blusvoertuigen uit. De dakpannen werden gelicht om te kijken of er geen vuur meer in de loze ruimte zat.