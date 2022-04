112-nieuws: brand in huis in Eindhoven • drugsafval gedumpt in Heusden

10.39

Een 35-jarige Oosterhouter is iets na middernacht aangehouden op de Westerkrim in Prinsenbeek. De eigenaar van de auto waar was ingebroken, zag een man verderop in de straat. Toen de politie hem controleerde vonden ze een zaklamp en een metalen pen. Getuigen hadden de inbreker zien wegrennen.

Later is ook de 28-jarige vriendin van de verdachte aangehouden in een hotel in Breda. Zij had de inbreker afgezet in Prinsenbeek.