112-nieuws: kraanmachinist zwaargewond bij ongeluk • steekpartij Stiphout

08.50

Bij een ongeluk in een nieuwbouwwijk in aanbouw in Best is vanochtend iets na acht uur een kraanmachinist zwaargewond geraakt. Het slachtoffer stond volgens de politie op straat in de buurt van zijn kraan toen hij door een vrachtwagen die daar net spullen had gelost, werd aangereden. Het ongeluk gebeurde aan de Koppelboor in Best.

Vanwege de ernst van het ongeluk landde een traumahelikopter in de buurt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.