Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Jongen (14) gewond bij steekpartij, politie is op zoek naar jonge daders

Bij een steekpartij aan het Molenven in Stiphout is woensdagochtend een jongen van 14 jaar gewond geraakt. Het slachtoffer was na de steekpartij aanspreekbaar, zo liet de politie weten. Hij is in de ambulance behandeld aan een snijwond. Twee jonge daders zijn op de vlucht geslagen. De politie zocht in eerste instantie in de Stiphoutse Bossen naar hen.

Sandra Kagie Geschreven door

Het vermoeden bestond dat ze zich daar schuil hielden. Om iets voor tien uur liet een politiewoordvoerder weten dat het bos was uitgekamd, maar dat de twee niet gevonden waren. Er wordt nu in de buurt verder gezocht. Hierbij worden ook speurhonden ingezet. De daders zouden tussen de 14 en 17 jaar oud zijn.

Foto: Noël van Hooft.

De politiehelikopter werd ingevlogen om te helpen bij de zoektocht. De steekpartij werd iets na half negen gemeld. Fietsroute scholieren

Op de plek van de steekpartij ligt een fiets. Het is niet duidelijk of dit de fiets is van het slachtoffer of van een van de verdachten. De politiewoordvoerder kon woensdagochtend nog niet zeggen of het slachtoffer aan het Molenven fietste toen hij werd belaagd. De steekpartij gebeurde op de fietsroute van Stiphout/Helmond naar Nuenen die vooral door schoolgaande jeugd veel wordt gebruikt.

Foto: Noël van Hooft.

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision.