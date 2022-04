Eerste grote bedrijf al afgehaakt door tekort op het elektriciteitsnet

Geen elektriciteit voor nieuwe bedrijven omdat het netwerk het niet aan kan. Dat scenario wordt steeds reëler. Maandag maakte netbeheerder Enexis bekend dat in delen van Eindhoven, Veldhoven en de Kempen grote krapte is. Nieuwe bedrijven er rekening mee moeten houden dat ze voorlopig geen aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen krijgen. In de gemeente Bladel is het eerste bedrijf al afgehaakt.

Op het Kempisch Bedrijvenpark zou een groot bedrijf uit de Verenigde Staten zich vestigen, een bedrijf dat alternatieven maakt voor plastic verpakkingsmateriaal. Er was concrete interesse en zelfs een optie op de grond, toen het hele feest alsnog niet doorging. De benodigde energieaansluiting van 26 megawatt kon niet worden geleverd. Het bedrijf zit inmiddels in Polen.

Traject van jaren

De oorzaak van de problemen liggen bij de hoogspanningsstations in Eindhoven-West en Hapert. Op dit moment is daar nog maar beperkte capaciteit beschikbaar: respectievelijk 5 en 8 megawatt, op een totaal van 79 en 75 megawatt. Het uitbreiden van de capaciteit is een traject van jaren. Die uitbreiding is al wel gestart, maar voorlopig nog niet klaar.

Volgens de planning is de uitbreiding van het hoofdstation in Hapert halverwege 2024 klaar, waar het aanleveren van energie betreft. De problemen rond het terugleveren van energie, de opbrengst van bijvoorbeeld de zonnepanelen op de daken van bedrijven, zijn dan nog niet opgelost. Dat kan volgens Enexis nog tot 2032 duren. Het Kempisch Bedrijvenpark is afhankelijk van het hoogspanningsstation in Hapert.

Slikken

Burgemeester Remco Bosma van Bladel moest wel even slikken toen bleek dat het bedrijf zich uiteindelijk toch niet kon vestigen. "De kavel was al gekocht, bedrijven kunnen hier doorgaans meteen starten. Dat bleek hier dus niet te gaan. Enexis bood wel een tijdelijke oplossing aan, maar dat was niet naar tevredenheid van het bedrijf en dus is besloten om naar Polen te vertrekken."

Het was bekend bij de gemeente dat er problemen waren met de capaciteit, maar dat ging vooralsnog alleen over het terugleveren van stroom. Bedrijven die te veel stroom opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, kunnen dat niet altijd aanbieden aan het net. "Maar dit voorval heeft ons wel met de neus op de feiten gedrukt dat er blijkbaar ook echt grote problemen zijn met het aanleveren van elektriciteit."

De Kempengemeenten Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk voeren al veel langer gesprekken met Enexis. Dat heeft de huidige problemen niet kunnen voorkomen. Daarom zijn de gemeenten inmiddels samen met de gemeente Oirschot een project gestart om te kijken wat de gemeenten lokaal kunnen bedenken om de grootste nood te ledigen.

Lokaal oplossen

"We kunnen dit lokaal niet oplossen, maar we kunnen wel helpen", zegt Bosma. Hij wil bijvoorbeeld bekijken welke bedrijven op momenten energie 'over' hebben en dat kunnen delen met andere bedrijven. Hij benadrukt dat de plannen voor het vergroenen van bedrijven hoe dan ook óók doorgang moeten vinden. Van het gas af, zonnepanelen op het dak. Maar ook daar is extra netcapaciteit voor nodig.