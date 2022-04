Dit is het Efteling Grand Hotel en in 2024 kun je er komen slapen

Het Efteling Grand Hotel (beeld Efteling).

Het immense hotel dat pretpark de Efteling in Kaatsheuvel de komende jaren gaat bouwen gaat Efteling Grand Hotel heten. En dat het een groot hotel gaat worden is duidelijk te zien op de eerste tekeningen die het pretpark woensdag heeft vrijgegeven. Het overnachten en het maken van een 'droomvlucht' is in de loop van 2024 mogelijk.

Het hotel komt tussen de ingang van het park en de attractie Aquanura. Het gebouw krijgt maar liefst zeven verdiepingen en is 106 meter breed. In het midden komt een reusachtige slingerklok. Die moet volgens de Efteling een echte blikvanger worden. Het hotel krijgt een koperen dak krijgt met zeven torens. Het is de bedoeling dat door oxidatie het koperen dak op termijn groen gaat kleuren. Zicht op Sprookjesbos

Als de hotelgasten straks 's ochtends de gordijnen van hun kamer openschuiven dan hebben ze zicht op de Aquanura en het Sprookjesbos. Volgens de Efteling past het hotel qua architectuur naadloos bij de karakteristieke gebouwen die al in het park staan. Het Efteling Grand Hotel krijgt 143 kamers en ongeveer zevenhonderd bedden. Hiermee komt het totaal aantal bedden op het terrein van de Efteling op bijna 3900. Het nieuwe hotel krijgt ook een spa met zwembad. Het gebouw herbergt ook nog twee restaurants en enkele winkels. Na de zomer gaat de eerste schop de grond in en naar verwachting opent het Efteling Grand Hotel in 2024. De exacte bouwkosten van het hotel zijn niet bekend, maar het zou gaan om een miljoeneninvestering.