De Efteling krijgt een nieuw luxe hotel, project kost miljoenen

Het entreegebied van de Efteling gaat de komende tijd rigoureus veranderen. Bij de ingang van het attractiepark wordt een luxueus hotel gebouwd, zo meldt website Looopings. Tegelijkertijd krijgt het plein tussen het entreegebouw en watershow Aquanura een totaal andere indeling. Het gaat om een miljoeneninvestering.

De Efteling kiest voor een chic vip-hotel, zo meldt Looopings na gesprekken met verschillende betrokkenen. La Place-restaurant De Vrolijke Noot, geopend in 2018, moet wijken voor de plannen. Door het gebied opnieuw te ontwerpen, wil de Efteling meer eenheid creëren.

In juni werd bekend dat de Efteling verder mocht uitbreiden, om zo te groeien naar 7 miljoen bezoekers per jaar. Er was veel bezwaar van omwonden en milieuliefhebbers, maar de Raad van State keurde uiteindelijk de door de gemeente aangepaste bestemmingsplannen goed.

Toch lopen de nieuwe plannen zo’n twee jaar vertraging op: “Door de financiële gevolgen van corona, gaat de schop niet meteen in de grond. Maar de komende jaren kunnen we de plannen die we hebben, gaan realiseren. In eerste instantie gaan we de oostelijke kant op, dat stuk gaan we bij het park betrekken. Daar komen allerlei soorten attracties, binnen, buiten, horeca en verblijven", zei directeur Fons Jurgens in juni.

De Efteling was zondagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.