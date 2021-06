Alle seinen staan op groen: de Efteling mag uitbreiden

De Efteling mag gaan uitbreiden. Dat heeft de Raad van State woensdagmorgen bepaald. Nu de seinen op groen staan, kan het attractiepark groeien naar 7 miljoen bezoekers per jaar.

In oktober 2020 zag de hoogste bestuursrechter nog gebreken in de plannen. Zo had de gemeenteraad de uitbreiding niet goed onderbouwd, bood het bestemmingsplan te veel ruimte aan de Efteling en waren de gevolgen voor omwonenden en de natuur niet op alle punten goed beoordeeld.

Er was bijvoorbeeld niet goed onderzocht in hoeverre de groei leidt tot stikstofuitstoot en wat de gevolgen daarvan zijn voor natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen. De gemeente kreeg een halfjaar de tijd om de plannen aan te passen. Dat gewijzigde plan is in februari naar de Raad van State gezonden.