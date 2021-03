Efteling stelt uitbreiding minstens een jaar uit vanwege coronacrisis

Foto: Nikki van Gaal-Verstegen vergroot

De veelbesproken uitbreiding die attractiepark de Efteling al lange tijd voor ogen heeft, loopt door de coronacrisis minstens een jaar vertraging op. Dat bevestigt een woordvoerder van het park na berichtgeving van de NOS. De Efteling wil niet alleen het attractiepark uitbreiden, maar ook meer slaapplaatsen, parkeerplaatsen en ontsluitingswegen aanleggen.

De Efteling wil groeien naar 7 miljoen. Voor de coronacrisis waren dat er 5 miljoen. Om dat hogere aantal te halen, wil het park uitbreiden naar het oosten en het westen.

Met het realiseren van die ambitie heeft niet alleen de Efteling het al jaren druk, maar ook de Raad van State. De hoogste rechtbank besloot in maart 2019 na bezwaren van omwonenden dat uitbreiding richting het noordoosten voorlopig niet mocht. De rechter betwijfelde of groei in die richting zonder geluidsoverlast en parkeerproblemen zou blijven. Dus moesten de plannen in de ijskast.

Plannen bijschaven

Dezelfde Raad van State sprak zich anderhalf jaar later, in oktober 2020, opnieuw uit over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Ook toen gingen de seinen niet op groen.

Op vijftien punten was het bestemmingsplan van de gemeente Loon op Zand nog niet in orde, luidde het oordeel. Zo moest beter onderbouwd worden waarom de uitbreiding niet gewoon plaats kan vinden binnen het attractiepark, waar nog 90 procent van het terrein onbebouwd is. Loon op Zand kreeg een half jaar de tijd om de plannen bij te schaven. Die termijn loopt nog.

Het idee was dat de schop in elk geval aan de oostkant van het park direct de grond zou ingaan, als het aangescherpte bestemmingsplan het stempel goedgekeurd krijgt. Maar met de coronacrisis heeft de Efteling er naast de omwonenden nog een hele andere tegenstander bijgekregen.

Geen sprookje

Eerder werd al duidelijk dat in 2020 een verlies werd geleden van 17 miljoen euro. Dit overkwam het park nooit eerder. En ook het huidige jaar 2021 had een allesbehalve sprookjesachtige start, nu de Efteling haar deuren nog geen enkele dag voor bezoekers kon openen. De uitbreidingsplannen in de ijskast laten staan, is dan ook onvermijdelijk.

Voor minimaal een jaar dus. En mogelijk nog langer. Woordvoerder Steven van Gils van het park: "We willen heel graag. Maar het is voor ons echt afwachten hoe dit jaar verder financieel gaat verlopen." Ook valt niet helemaal uit te sluiten dat de ambitieuze plannen ook inhoudelijk moeten worden bijgesteld vanwege de financiële klappen die de Efteling nu krijgt. "Maar we gaan ervan uit dat we de plannen vroeg of laat wel uit kunnen voeren."

Van Gils geeft aan dat onder de huidige ongunstige omstandigheden fors minder geïnvesteerd wordt door de Efteling en dat de financiële situatie van moment tot moment bekeken moet worden. Dit geldt niet alleen voor werkzaamheden rondom de uitbreiding.

