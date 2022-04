Oud-LPF-voorzitter baalt van serie: 'Ik slurp oesters, maar ben geen aso'

De serie 'Het jaar van Fortuyn' wordt al een van de beste Nederlandse series van de afgelopen jaren genoemd. Lovende woorden maar Peter Langendam uit Breda is minder tevreden. Hij was ooit oprichter en voorzitter van de LPF en daarmee de rechterhand van Pim Fortuyn. Hij wordt vertolkt in de serie door Frank Lammers. "Ik voel me weggezet als een asociale tokkie."

In de maanden die volgden, groeide de partij als kool. In de peilingen op 6 mei kwam LPF uit op 38 zetels waarmee ze de grootste zou worden en Pim Fortuyn kandidaat-premier. Die dag werd Fortuyn vermoord. De meest dramatische periode in de Nederlandse politieke historie van de afgelopen halve eeuw.

Inmiddels is het ruim twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn begin februari 2002 na een geruchtmakend interview in een krant moest vertrekken bij Leefbaar Nederland. Het was toen vriend Peter Langendam die Fortuyn ervan overtuigde om door te gaan in de politiek. Op 14 februari was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) een feit, onder voorzitterschap van Peter Langendam.

In de dramaserie staat de verkiezingsstrijd in 2002 centraal en wordt Peter Langendam gespeeld door Frank Lammers. "Frank is een goed acteur, maar ik ben verkeerd neergezet. Ook al realiseer ik me dat het om een gedramatiseerde werkelijkheid gaat. Het is niet fijn. Ik voel me wel beledigd dat ik ben neergezet als een schreeuwerd."

In werkelijkheid is Langendam, net als zijn vader en broers in het bezit van meerdere titels, een succesvol zakenman. "Ik kom uit een bijzonder gezin. Net en beschaafd. Natuurlijk slurp ik oesters, maar niet lachend en met een grote mond. Ik ben geen aso."

Wakker liggen van de, in zijn ogen, matige vertolking door Frank Lammers doet de 72-jarige Langendam overigens niet. "De mensen die mij kennen weten dat het flauwekul is en weten dat niet klopt."