Verdachte (80) van seksueel misbruik kind is chauffeur bij kinderopvang

De 80-jarige man uit Tilburg die vorige week dinsdag werd opgepakt voor het seksueel misbruik van een kind, is chauffeur bij een buitenschoolse opvang (bso). Hij werd aangehouden na een melding van een voorbijganger. Dat geeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda woensdagochtend aan.

De 80-jarige bracht het minderjarige slachtoffer naar een buitenschoolse opvang. Tijdens de rit naar de kinderopvang zou hij seksuele handelingen hebben verricht bij het minderjarige slachtoffer. De verdachte is geen familie van het slachtoffer.

Hoe oud het slachtoffer is en of het gaat om een jongen of een meisje, maakt het OM niet bekend. De 80-jarige is vrijdag voorgeleid aan de rechter commissaris. Die bepaalde dat de man langer vast blijft zitten.

Alle ouders van kinderen die naar deze bso gaan, zijn geïnformeerd.

