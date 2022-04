Dag OV-chipkaart: inchecken in de bus met je telefoon in je broekzak

Je kunt je bij het instappen helemaal focussen op 'goeiedag' zeggen tegen de chauffeur, want het inchecken gaat vanzelf.

Je OV-chipkaart kwijt of te weinig saldo op je pasje: voor iedere reiziger die dit wel eens meemaakt, is er goed nieuws,. Want over een tijdje vervangt een app op je telefoon de OV-kaart. Het mooie is: je hoeft alleen maar te gaan zitten, want de app checkt zelf in en uit. Reizigers op twee buslijnen in Eindhoven kunnen het vanaf volgende maand als eerste proberen.

Reizen met de smartphone in plaats van de OV-kaart kan om sommige plekken in Nederland wel al langer: je haalt niet het pasje, maar je telefoon langs de incheckpaal. Busmaatschappij Hermes in Eindhoven gaat nog een stap verder: met de Mobyyou-app hoef je je telefoon niet eens uit je zak te halen, want het in- en uitchecken gaat helemaal vanzelf. "Er wordt een persoonlijke versleutelende verbinding gelegd tussen de bus en je telefoon", legt Jeroen Pietryga van Mobyyou uit. "Het is een soort elastiek. Zodra je uit de bus stapt, wordt de afstand groter tussen de bus en de telefoon, waardoor dat elastiek knapt. Dan is de verbinding dus verbroken en word je automatisch uitgecheckt."

Je arm optillen om op de stopknop in de bus te drukken, is verleden tijd.

"We hopen het snel uit te rollen naar alle bussen."

In Eindhoven kunnen reizigers van buslijnen 407 en 408 (tussen Eindhoven Centraal en de High Tech Campus) de app testen. Busvervoerder Hermes weet nog niet wanneer andere buslijnen aan de beurt zijn. “We willen ons niet vastpinnen op snel invoeren, maar de tijd nemen die we nodig hebben om deze service goed uit te rollen. We gaan de komende tijd heel goed luisteren naar reizigers, chauffeurs en andere belanghebbenden. En dan hopen we snel uit te kunnen breiden naar alle Brabantse bussen, uiteraard in overleg met onze opdrachtgever en andere vervoerders”, zegt Jonne van Eck, woordvoerder van Hermes. Het is de bedoeling dat de OV-chipkaart zoals we die nu kennen - een geel of blauw pasje waarop je geld kunt storten om een bus- of treinreis te betalen - eind 2023 verdwijnt. Er komt een nieuwe kaart voor terug en je kunt reizen met een bankpas of app, is het idee van Translink - het bedrijf achter de OV-chipkaart.