Keeperssoap bij PSV: dit vinden de kenners en fans ervan

De discussie over wie er bij PSV moet keepen nadert het kookpunt. Afgelopen weekend maakte Joël Drommel een ongelukkige indruk. Reservekeeper Yvon Mvogo heeft in het verleden ook geen sterke indruk achtergelaten. De discussie wordt nog eens extra gevoed door het feit dat PSV-coach Roger Schmidt voor het duel tegen Leicester niets kwijt wilde over de positie onder de lat. Oud-international Joop Hiele en de bekende keeperstrainer Wil Coort snappen dat niet. “Die duidelijkheid is juist belangrijk.”

Joop Hiele was van 1999 tot 2008 keeperstrainer van PSV. Hij vindt dat PSV zijn energie moet steken in Drommel. “Hij heeft laten zien dat hij over kwaliteiten beschikt. Ja hij had ook mindere acties. Dan is het in Nederland normaal om mensen neer te hakken. Maar de club moet juist met hem om tafel gaan zitten om te bespreken waar het aan ligt.” Wil Coort uit Den Bosch is keeperstrainer en werkte bij onder andere Ajax, Porto, Sint Petersburg en Olympique Marseille. Zijn ervaring leert hem dat je juist niet teveel moet wisselen met keepers. “Je moet ze ook niet over een kam scheren met veldspelers, zoals Schmidt dat deed. Keepers moet je juist vertrouwen geven.”

"Je leert alleen met de druk van een topclub om te gaan door veel te spelen."

Beide keeperstrainers herkennen in Drommel een bekend probleem. Namelijk dat de overstap van de subtop (FC Twente) naar de top (PSV) groot is. “Het topsportklimaat is echt anders”, stelt Hiele. ”Altijd de plicht om te winnen kan wat doen met mensen.” Coort weet als geen ander dat er veel op het spel staat bij PSV. “Je hebt als keeper minder te doen en de druk is anders. Je leert er alleen mee om te gaan door veel te spelen.” In het Engelse Leicester waar PSV donderdagavond speelt in de Conference League is de keeperskeuze ook voor de fans een belangrijk onderwerp. “Drommel is in de steek gelaten”, zegt PSV-supporter Richard Beek. “Er zijn maar weinig wedstrijden geweest waarin hij echt als enige punten heeft gekost. Tegen FC Twente staat Boscagli ook te dromen. Verdedigend is het ook niet veel. Maar ik ben het er wel mee eens dat het geen denderende keeper is.”

"Laat Drommel staan, die kan nog geld opleveren."