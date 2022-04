Wilbert maakte documentaire met overleden fotograaf Piet den Blanken

"Een speciaal persoon en belangrijke fotograaf." Zo omschrijft documentairemaker Wilbert Smit de onlangs overleden fotojournalist Piet den Blanken (71) uit Breda. Met zijn werk streed Piet tegen onrecht en gaf hij een gezicht aan problemen in de wereld die nogal eens vergeten worden. Het was reden voor Wilbert om een documentaire over hem te maken. "Je komt niet veel mensen op de wereld tegen zoals Piet."

Het bijzondere aan de fotograaf was volgens Wilbert ook dat hij zich niet liet leiden door het verdienen van geld. "Hij ging naar plekken waar de meeste fotografen niet heen zouden gaan. Hij had ook naar bekende gebieden kunnen gaan, waarvan je weet dat die foto's sneller worden geplaatst. Maar hij koos niet voor het geld. Hij koos voor wat hij zelf een belangrijk onderwerp vond. Dat vind ik heel speciaal."

Hij was ook een fotograaf die mensen echt in het middelpunt zette en daarbij niets achterwege liet, meent documentairemaker Wilbert Smit. "Hij liet zien hoe mensen in hun omgeving wisten vol te houden, ondanks allerlei moeilijke omstandigheden. Ook dingen die fout gingen liet hij zien, zoals mensen die plotseling verdwenen of werden vermoord. Zijn foto's vertellen het hele verhaal, zo realistisch als maar kan."

Piet den Blanken was een fotojournalist die bekend stond om zijn bijzondere beelden over onrecht. Achter zijn lens stonden vooral migranten langs de Europese grenzen, maar Piet fotografeerde ook misstanden en sociale ongelijkheid in Latijns-Amerika.

Wilbert en Piet kenden elkaar al sinds de jaren '70, toen ze in Breda allebei in het filmcollectief de Kritiese Filmers zaten. Die groep maakte eigen films en liet die zien op verschillende plekken, zoals scholen of vormingscentra. De twee werkten korte tijd samen en bleven daarna altijd contact houden.

"Op een gegeven moment kwam ik hem weer eens tegen en toen zei ik: goh, moet er niets een een film over jou gemaakt worden?", herinnert Wilbert zich. Hij wilde dat anderen ook konden zien hoe bijzonder Piet en zijn werk waren. "Piet moest daar even over nadenken, maar vond het uiteindelijk ook een leuk idee. En toen zijn we begonnen."

In 2017 begonnen de opnames. De documentaire laat zien hoe Piet in Brabant is begonnen en zich heeft ontwikkeld tot de wereldwijde fotojournalist die hij aan het eind van zijn leven was. "Als je de film hebt gezien, heb je een beeld van wie hij was als persoon, maar ook hoe betrokken hij bij zijn onderwerpen was."

In september 2020 ging de documentaire in première, Piet was er ook bij. "Hij vond het fijn dat de verhalen die hij met zijn foto's wilde vertellen, zo meer aandacht kregen."