Overval Mark Gillis: nog meer verdachten in beeld na vondst nieuwe sporen

Er zijn nog meer verdachten in beeld van de overval op Mark Gillis na de vondst van nieuwe sporen. Dat meldt de politie donderdagmiddag. Eerder op de dag werd al bekend dat een 39-jarige Bosschenaar was opgepakt als verdachte. De identiteit van de opgepakte man werd bekend nadat zijn DNA bij het sporenonderzoek was gevonden.

De nieuwe sporen worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). "Mogelijk leidt dat tot nieuwe matches. Verder onderzoek moet dat uitwijzen", laat de politie weten.

Mark Gillis, bekend van de realityserie op tv over zijn familie, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. De forensische recherche deed na de overval uitgebreid sporenonderzoek in en rond het chalet van het Gillis, waarbij diverse sporen werden veiliggesteld.

Daar zaten ook DNA-sporen van de daders bij. In de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut leidde dit spoor tot een 'hit'. De Bosschenaar werd in zijn huis aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

'Hier zat ik op te wachten'

De overval maakte diepe indruk op de zoon van realityster en vakantieparkenmagnaat Peter Gillis. Mark kreeg om twee voor negen het goede nieuws zelf te horen van de politie. "Hier zat ik op te wachten", zei hij donderdag na de aanhouding van de verdachte. "Ik had de recherche woensdag nog een berichtje gestuurd of er schot in de zaak zat", vertelt hij. "Toen werd me gezegd dat ik deze donderdag teruggebeld zou worden."

Mark Gillis was afgelopen zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant, waarin hij vertelde over de impact van de overval.