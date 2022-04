Mark Gillis is enorm opgelucht na arrestatie verdachte van brute overval

Mark Gillis

Grote opluchting bij Mark Gillis, nu er een verdachte is opgepakt voor de brute overval waarvan hij vorig jaar het slachtoffer werd. Hij heeft nog altijd erg veel last van die overval bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer. Maar het bericht dat een van de mannen die de overval pleegden waarschijnlijk vast zit, doet de zoon van SBS-realityster Peter Gillis enorm goed. "Hier zat ik op te wachten."

De 39-jarige verdachte, een man uit Den Bosch, werd donderdagochtend vroeg aangehouden. Mark kreeg om twee voor negen het goede nieuws zelf te horen van de politie. "Ik had de recherche woensdag nog een berichtje gestuurd of er schot in de zaak zat", vertelt hij. "Toen werd me gezegd dat ik deze donderdag teruggebeld zou worden."

"Misschien laat deze verdachte iets los over de andere betrokkenen."

De identiteit van deze verdachte kwam naar voren nadat zijn DNA was ontdekt tijdens het sporenonderzoek dat de politie na de overval deed in en rond het chalet van Mark op vakantiepark Prinsenmeer. In de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut leidde dit spoor tot een 'hit'. De Bosschenaar werd thuis aangehouden en is vastgezet. "Ze kunnen deze man nu verhoren. Misschien laat hij iets los over de andere betrokkenen. Ik heb goede hoop dat ze alle drie of vier opgepakt worden", zegt Gillis.

"De eerste twee, drie weken kon ik niks."

Na de overval was Mark behoorlijk gehavend. Hij liep een blauw oog op en een hersenschudding. Maar bovenal een trauma. "De eerste twee, drie weken kon ik niks", vertelde hij zondag in het tv-programma KRAAK op Omroep Brabant. "Na een paar appjes of mailtjes viel ik al in slaap. Nu heb ik er 's avonds en 's nachts nog last van." Dat is nog steeds zo, laat hij donderdag weten. "Maar dit nieuws brengt een stukje zon in de duisternis."

"Ik word helemaal bestookt met appjes en direct messages."

Het nieuws over de aanhouding maakt ook veel los bij vrienden en kennissen van hem. "Ik word helemaal bestookt met appjes, direct messages enzovoorts", lacht Mark. Hij staat daarvan te kijken. "Dat mensen het nieuws zo snel meekrijgen!" Het onderzoek naar de overval gaat intussen verder. De politie hoopt onder meer nog meer te weten te komen over het witte bestelbusje dat kort voor de overval in de buurt van het chalet van Gillis rondreed. De spullen die werden gestolen, zijn ook niet niet boven water. Hierbij gaat het onder meer om horloges en een bijzonder model zonnebril. LEES OOK: Bosschenaar (39) aangehouden voor overval op Mark Gillis Mark Gillis blij met massaal medeleven na overval: 'Zoveel kaartjes'