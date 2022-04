Bosschenaar (39) aangehouden voor overval op Mark Gillis

Mark Gillis

Een 39-jarige man uit Den Bosch is donderdagochtend aangehouden voor de overval op Mark Gillis in Ommel. De identiteit van deze verdachte werd bekend nadat zijn DNA bij het sporenonderzoek was gevonden. De man is vastgezet.

Mark Gillis, bekend van de realityserie op tv over zijn familie, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. De forensische recherche deed na de overval uitgebreid sporenonderzoek in en rond het chalet van het Gillis, waarbij diverse sporen werden veiliggesteld. Daar zaten ookDNA-sporen van de daders bij. In de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut leidde dit spoor tot een 'hit'. De Bosschenaar werd in zijn huis aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Witte bestelwagen

Het onderzoek naar de overval op Mark Gillis gaat nog gewoon door. "We zijn nog steeds op zoek naar twee, maar mogelijk zelfs drie andere daders", zegt een politiewoordvoerder. In de zoektocht naar de daders waren al bewakingsbeelden te zien in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Daarin waren een reconstructie en bewakingsbeelden van een deel van de overval te zien. Ook een wit bestelbusje is op die beelden te zien. Daar is de politie nog naar op zoek: "Wie kan ons meer vertellen over de witte bestelwagen die kort voor de overval op het park in de buurt van het chalet van Gillis rondreed? Zegt dat iemand iets?" De spullen die werden gestolen, zijn ook niet boven water. Onder meer horloges en een bijzonder model zonnebril zijn nog niet teruggevonden. De politie hoort graag van mensen die tips hebben over waar die spullen zouden kunnen zijn.