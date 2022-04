Mark Gillis blij met massaal medeleven na overval: 'Zoveel kaartjes'

Mark Gillis heeft er vertrouwen in dat de politie de mannen pakt die hem in november zo gewelddadig overvielen. "Ik ben op iedere zender te zien geweest. Ik hoop dat dat leidt tot de aanhouding van die personen", zegt hij zondag in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar bij zijn huis op het vakantiepark in Ommel overvallen door drie mannen. De politie heeft van één van de verdachten DNA gevonden. Bij de gewelddadige overval op de zoon van SBS-realityster Peter Gillis werden onder meer horloges en een bijzonder model zonnebril gestolen. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant heeft veel aandacht voor de zaak en heeft de schokkende beelden getoond.

Na de overval was hij behoorlijk gehavend. Een blauw oog en een hersenschudding, maar bovenal een trauma. "Zeker weten", zegt hij daarover. "In het begin had ik overal last van. De eerste twee, drie weken kon ik niks. Na een paar appjes of mailtjes viel ik al in slaap. Nu heb ik er 's avonds en 's nachts nog last van. Die zijn het ergste".

Hij is in hetzelfde chalet blijven wonen. "Je kan wel twee weken, drie weken of een maand ergens anders gaan slapen, maar dan wordt de drempel om terug te keren alleen maar hoger. Ik heb gelijk tegen mezelf gezegd, meteen teruggaan en dat heb ik, toen ik uit het ziekenhuis kwam, ook meteen gedaan."

Gillis is zeer te spreken over hoe Nederland meeleeft met hem na de overval. "Ik krijg steun van heel Brabant, van heel Nederland eigenlijk. Brieven, kaarten, bloemen, DM'etjes, appjes, berichten. Niet te geloven." Het doet hem zichtbaar goed dat mensen zo met hem mee leven.

Over het politieonderzoek naar de daders kan hij niet veel vertellen. "Ik heb veel contact met de onderzoeksleider, ze houden me op de hoogte. Maar of ze iemand op het spoor zijn en dat soort dingen, dat weet ik niet", aldus de realityster van Massa is Kassa. Bang dat de verdachten nooit gepakt worden is hij niet. "Ik heb er het volste vertrouwen in."

Rustig slapen is sinds de overval nog steeds moeilijk. "Als er een auto langsrijdt, dat hoor ik. Als er iemand langsloopt dan word ik wakker. Ik heb een noodknop die ik kan gebruiken en er is ook meer beveiliging, maar ik word overal wakker van." Dat is vijf maanden na de overval nog niet veranderd.

