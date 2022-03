Heftige beelden: zo werd Mark Gillis bruut overvallen en mishandeld

1/1 Zo werd Mark Gillis bruut overvallen en mishandeld in zijn chalet

Mark Gillis, de zoon van 'Massa is Kassa'-hoofdrolspeler Peter Gillis, werd afgelopen november bruut overvallen bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Drie mannen wachtten hem midden in de nacht op, mishandelden hem en doorzochten zijn huis. Dat werd allemaal vastgelegd op bewakingsbeelden, die maandag te zien zijn in Bureau Brabant.

Het zijn heftige beelden, die de politie deelt van die nacht van 6 op 7 november. Te zien is hoe Gillis na een avond werken compleet verrast wordt door het drietal als hij aankomt bij zijn chalet.

Op het moment dat hij zijn sleutel in het slot van de voordeur steekt, wordt hij aangevallen door de eerste man. Die probeert hem met pepperspray te overmeesteren. Al snel komen ook de tweede en derde man aangerend, die Gillis met een taser in zijn nek en buik raken. Ondertussen wordt hij tegen zijn hoofd en lichaam geschopt. Zodra de deur open is, trekken de overvallers hem met z'n drieën naar binnen.

'Meewerken of ik steek je'

Daar binden ze Gillis vast met tiewraps en ducttape. Als hij zich verzet, wordt hij door een van de mannen bedreigd. "Meewerken of ik steek je." Ondertussen zijn de andere overvallers op zoek naar de kluis, die er niet blijkt te zijn. Ze halen alles overhoop en grissen uiteindelijk een zonnebril, een portemonnee en wat horloges mee. Na een half uur vertrekken de mannen weer.

Inmiddels weet de politie van een van de overvallers wie het is, dankzij een DNA-match. Wel wordt hij, net als de andere mannen, nog gezocht. De politie hoopt dat de volgende signalementen leiden tot bruikbare tips:

Dader 1: Droeg een lichtkleurige, gewatteerde jas en een capuchon met pet.

Dader 2: Heeft een slank figuur, droeg een zwarte jas met daaronder een sweater met capuchon en donkere sneakers.

Dader 3: Heeft een gezet figuur, droeg een gewatteerde jas met camouflageprint, een spijkerbroek met scheuren en daaronder wandelschoenen.

Mogelijk vierde dader

Daarnaast is er op de bewakingsbeelden in de verte een knipperend lichtje te zien. Dat zou kunnen betekenen dat er nóg iemand betrokken was bij de overval.

En de politie heeft nog wat verdachte dingen gezien in aanloop naar de overval. In de ochtend van 4 november lopen er twee mannen langs het chalet van Gillis. Het duo lijkt bijzonder geïnteresseerd in de woning van Gillis. De avond erop, op 5 november, gebeurt precies datzelfde. Ook dan lopen er twee mannen langs het chalet. Zij kijken zelfs door de heg om een goed beeld te krijgen.

Op de dag van de overval zelf, gebeurt er nog iets opvallends. Een witte bestelbus rijdt dan meerdere rondjes over het vakantiepark, met name in de buurt van het chalet van Gillis. De politie zoekt naar de inzittenden daarvan.

Mentale klap

Gillis hield een blauw oog over aan de overval. Daarnaast was het ook mentaal een behoorlijke klap. "Zodra de zon ondergaat, denk je eraan. En als ik 's avonds na werk laat thuiskom, komt het ook allemaal terug." Nog altijd krijgt Gillis slachtofferhulp. "Dat is praten, praten, praten. Heb ik veel baat bij."

