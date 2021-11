Overvallers waren half uur binnen bij Mark Gillis: 'Heel erg traumatisch'

De mannen die Mark Gillis begin deze maand overvielen, waren een half uur bij hem binnen. Dat vertelde de zoon van 'Massa is Kassa'-hoofdrolspeler Peter Gillis maandagavond bij talkshow HLF8 op SBS6. "Het was heel erg traumatisch. De eerste nachten daarna heb ik ook niet goed kunnen slapen."

Rond kwart voor drie 's nachts werd Mark overvallen door drie mannen die hem bij zijn huis opwachtten. "Ik kwam thuis van het werk. Normaal is er een beveiliger mee, maar die had ik weggestuurd naar een oproep over geluidsoverlast. Ik dacht, ik rij alleen naar huis, dat kan geen kwaad. En juist op zo'n moment gebeurt zoiets heftigs", vertelde Gillis.

Onduidelijk is of de overvallers iets hebben meegenomen. Zolang het politieonderzoek loopt, kan Gillis er niet meer over zeggen.

Zelf heeft er een blauw oog aan overgehouden. "Langzaam gaat het iets beter en mijn oog geneest. Het is lastig om te verwerken, maar we moeten toch verder. Naar buiten gaan is nog lastig nu en ook de beveiliging is aangescherpt. Ook is en was in het huis niets te halen."

