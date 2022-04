Michael van Gerwen weer de beste in de Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdag weer een speelronde in de Premier League gewonnen. In Leeds was hij in de finale met 6-1 te sterk voor James Wade. Voor de darter uit Vlijmen staat de teller na negen speeldagen op drie dagzeges.

Van Gerwen bereikte de halve finale zonder zelf in actie te komen. Gary Anderson, hekkensluiter in het prestigieuze dartstoernooi, moest zich vanwege een positieve coronatest afmelden voor de negende speelronde. Dat betekende voor Van Gerwen, zelf koploper in de Premier League, een reglementaire 6-0-overwinning en een plek in de halve finale.

In de halve eindstrijd was Peter Wright zijn tegenstander. De Schot moest wel gewoon spelen in de kwartfinale. In de eerste wedstrijd van de avond rekende hij simpel af met Michael Smith: 6-2. Tegen Van Gerwen ging het een stuk moeizamer. Ook bij Mighty Mike liep het niet, waardoor het voor beide darters een worsteling werd. Het was de Nederlander die het uiteindelijk net iets beter deed. Met een laag gemiddelde, net boven de negentig, wist hij Wright te verslaan: 6-3.

"Het was hard werken voor beide. Het was niet scherp. Maar ik win en dat is het belangrijkste", zei MvG na zijn gewonnen halve finale voor de camera van ViaPlay.

In de finale moest Van Gerwen het opnemen tegen Wade. Een week geleden verloor hij in de eerste ronde van de Engelsman, die op dat moment hekkensluiter was. Wade won toen met 6-2. Van Gerwen zal er voor de nieuwe ontmoeting misschien wel een keer aan gedacht hebben. Als dat zo was, gaf het hem alleen positieve energie. Hij schoot heel goed uit de startblokken en stond heel snel op een 3-0 voorsprong.

Nadat Wade met een gewonnen leg zijn naam in ieder geval op he scorebord wist te zetten, schakelde Van Gerwen nog even een versnelling hoger. Met een elfdarter eindigde hij de wedstrijd en boekte hij zijn derde dagzege. Bovendien verstevigde hij zijn koppositie in de Premier League.