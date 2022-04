Mannen wisten lang uit handen van de politie te blijven maar ze zijn gepakt

Een 34-jarige man zonder vaste woonplaats en een 29-jarige Bredanaar zijn donderdag opgepakt nadat ze jarenlang uit de handen van de politie wisten te blijven. De twee worden verdacht van een straatroof en een poging tot inbraak en waren al die tijd spoorloos. De politie ging via speciaal digitaal onderzoek op zoek naar de twee en wist ze zo in te rekenen.

Dat gebeurde tijdens een ‘digitale actiedag’ door politieagenten die expert zijn in digitaal onderzoek naar vermiste personen en onvindbare verdachten.

De 34-jarige man werd donderdag aangehouden in Etten-Leur. Hij werd gezocht voor een straatroof in 2019. De ander wordt verdacht voor een poging tot inbraak in maart vorig jaar. Hij is na een digitale zoektocht gearresteerd in Barendrecht.

Onvindbaar

"Onvindbaar", zo noemde de politie de verdachten. “Als iemand geen vast woon- of verblijfplaats heeft, dan vallen er wat aanknopingspunten weg. Je kunt dan niet ergens aanbellen”, laat een woordvoerder weten.

De Bredase man had wél een adres waar hij woonde. “We zijn hier wel langs geweest, maar hebben hem daar nooit gevonden. Je kunt niet altijd voor die deur blijven zitten”, reageert de woordvoerder hier op. Er moest dus verder gespeurd worden, en dat gebeurde online.

Na meerdere getuigenoproepen en een item in het opsporingsprogramma Bureau Brabant werd de 34-jarige man herkend. Maar waar de man zou zijn, wist niemand. Het cyberteam van de politie in Markdal is vervolgens online gaan speuren.

Met behulp van beelden op sociale media vonden zij een mogelijke locatie waar de man zou zijn. De politie ging op pad en vond de man op zijn werk. Hij is meegenomen voor verhoor en onderzoek.

Poging tot inbraak

De 29-jarige man uit Breda is ook opgespoord via het internet. Hij probeerde op 27 maart vorig jaar in te breken in Teteringen. Ook hier werd social media en het internet gebruikt om de man op te sporen. Dat lukte en hij werd donderdag in Barendrecht aangehouden.

Hoe het online speuren precies gaat, kan de politie niet delen. Een woordvoerder laat wel weten dat dit soort zoektochten wordt gehouden wanneer ander bewijsmateriaal op niets uitloopt. Er wordt dan digitaal verder gezocht.