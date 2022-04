Eigenaresse uitgebrand chalet vol ongeloof: 'Dit was mijn passie'

Foto: Noël van Hooft Foto: Noël van Hooft Volgende Vorige 1/2 Foto: Noël van Hooft

Vol ongeloof staat de eigenaresse vrijdagmiddag te kijken naar de puinhoop bij haar afgebrande chalet in Schaijk. Een dag eerder is daar brand gesticht, een 40-jarige man uit Oss zit vast. "Ik heb er geen woorden voor. Dit was mijn passie, ik hou van tuinieren en dat kan hier mooi."

De brand brak donderdagochtend uit in het chalet. Een vrouw, die het huisje huurt van de eigenaresse, lag te slapen en werd wakker van een knal. Ze wist aan de vlammenzee te ontsnappen. Het chalet raakte flink beschadigd. Zelf was de eigenaresse niet bij het chalet toen de brand uitbrak. Vrijdagmiddag bekijkt ze de enorme schade. "Ik heb het tijdelijk verhuurd en zie nu pas de verwoesting", zegt de vrouw met tranen in haar ogen. "Gelukkig is ze veilig weggekomen en zijn er geen slachtoffers gevallen."

"Hier lag een matras, dat is in brand gestoken."