Mannen spuiten scooterbestuurder pepperspray in zijn ogen en stelen scooter

Archieffoto: Science Photo Library/ANP.

Een groepje mannen heeft woensdagavond een scooter van een 19-jarige man gestolen in de omgeving van de Overloop en Deltaweg in Helmond. Dat gebeurde rond kwart over elf ’s avonds. De scooterbestuurder werd kort daarvoor met een bijtende stof, vermoedelijk pepperspray, in zijn ogen gespoten.