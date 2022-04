Even geen ‘Hup, Willem II, stoere kerels’: ‘Dit is schandelijk’

De Willem II-supporters vroegen vrijdagavond al zingend om bloed, zweet en tranen. Het clublied begint met de zin ‘Hup, Willem II, stoere kerels’. Maar dat slaat op dit moment absoluut niet op het eerste elftal van de voetbalclub uit Tilburg. Het is ploeteren en afzien, maar vooral ook vrezen.

“Dan vecht je hier voor één van je laatste kansen en dan ga je er met 4-0 af”, zei Heerkens, voordat hij even een stilte liet vallen. De tegendoelpunten in de eerste helft zorgden ook voor irritatie. “Twee goals uit een spelhervatting. Je kunt dat vooraf benoemen, maar het is een feit dat benoemen alleen niet voldoende is. Je moet jezelf daar daadwerkelijk tegen weren en dat doen we niet. Daarin moet je veel meer kerel zijn en dat laten we na.”

Freek Heerkens stond na afloop vol frustratie langs de kant van het veld. Terugkijkend op de wedstrijd begreep hij een heleboel niet. "Als er iets tegenzit, moet je nog steeds met de borst vooruit en de kop omhoog lopen. Dan geef je aan dat je er de volgende keer wel staat. Dat mis ik. En dat is, vind ik, schandelijk. Dan zie ik ons in de eerste helft naar de grond kijken, de schoudertjes laten hangen. Dat gaat er bij mij gewoon niet in, dat is enorm frustrerend.”

Vrijdagavond ging Willem II hard onderuit tegen Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 4-0 voor de thuisploeg, die zich daarmee verzekerde van een langer verblijf in de Eredivisie. Schrijnend is het dat Willem II juist extra hard moet vrezen voor degradatie.

Willem II heeft nu nog vijf wedstrijden om in de Eredivisie te blijven. “Je wil hier drie punten pakken en dan kom je met zo’n vertoning, met een vol uitvak erbij. Dat dingen misgaan, zien die gasten ook wel. Maar hoe we daar op een bepaalde manier mee omgaan, frustreert mij enorm. En ik denk iedereen die Willem II een warm hart toedraagt ook. Hier moet je wel even van bekomen.”

Kerel zijn. Heerkens noemde het, trainer Kevin Hofland een paar minuten later ook. "Ik heb het totaal niet gezien.” Ook hij baalde van de twee eerste goals van Go Ahead. Van het simpel weggeven van de corners tot het vrij laten lopen van de twee beste koppers van Eagles. “Dat heeft ook met eigen verantwoordelijkheid te maken en je verantwoordelijkheid naar teamgenoten toe. Ik zou iemand helemaal verrot schelden als speler zijnde. Dat mis ik ook, het is een beetje te lief.”

“Je kunt een clip maken van alles wat niet goed is gegaan. Die is een stuk langer dan wanneer je een clip maakt van alles wat wel goed ging. Dat heeft ook met kwaliteit te maken", zei de verdediger die vrijdag als middenvelder speelde, om daarna even naar de ranglijst te kijken. "Ik houd me vast aan het feit dat het pas voorbij is als het daadwerkelijk niet meer mogelijk is. Maar dat het een hels karwei is, lijkt me duidelijk.”

Hofland weet ook dat het ‘lastig’ gaat worden. Over de donderdagtraining was hij positief. “Er werd agressief getraind, daarom verbaas ik me ook over deze wedstrijd. Zo ga je geen wedstrijden winnen. Het moet uit jezelf komen, je moet jezelf pijn kunnen doen. De intrinsieke motivatie hebben om een doelpunt te willen maken en verdedigend er alles aan willen doen om een doelpunt te willen voorkomen. Het begint met hard werken. En dat moet nu nog harder.”

