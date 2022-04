Even geen ‘stoere kerels’ bij Willem II: ‘Dit is schandelijk’

'Hup Willem II, stoere kerels'; zo luidt de eerste zin van het clublied van de Tilburgse voetbalclub. Maar die zin dekt momenteel niet bepaald de lading. Al vroeg op de vrijdag avond smeekten de supporters om bloed, zweet en tranen. De hoofden van de spelers hingen tijdens het treffen met Go Ahead Eagles, de borst stak allesbehalve fier vooruit.

Vrijdagavond ging Willem II hard onderuit tegen Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 4-0 voor de thuisploeg, die na die overwinning zeker is van nog een jaar Eredivisie. Willem II moet na de zeperd juist extra hard vrezen voor degradatie.

Freek Heerkens, al jaren Willem II-er maar eerder ook spelend in het Go Ahead-shirt, stond na afloop van de wedstrijd tot op het bot gefrustreerd langs het veld. "Als er iets tegenzit, moet je nog steeds met de borst vooruit en de kop omhoog lopen. Dan geef je aan dat je er de volgende keer wel staat. Dat mis ik. En dat is, vind ik, schandelijk. Dan zie ik ons in de eerste helft naar de grond kijken, de schoudertjes laten hangen. Dat gaat er bij mij gewoon niet in, dat is enorm frustrerend.”

Na een korte stilte, gaat Heerkens verder: “Dan vecht je hier voor één van je laatste kansen en dan ga je er met 4-0 af.” De tegendoelpunten in de eerste helft zorgden ook voor irritatie. “Twee goals uit een spelhervatting. Je kunt dat vooraf benoemen, maar het is een feit dat benoemen alleen niet voldoende is. Je moet jezelf daar daadwerkelijk tegen weren en dat doen we niet. Daarin moet je veel meer kerel zijn en dat laten we na.”