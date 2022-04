Verwaarloosde papegaaien per toeval ontdekt door agenten die ruzie sussen

Een Caique in goede gezondheid (Foto: Pexels Jan Antonio)

Een ruzie tussen de verhuurder en huurder van een loods in Beers leidde vrijdag tot de vondst van ruim honderd papegaaien. De politie ging naar Beers na een melding van de verhuurder dat er geen huur werd betaald. Agenten hoorden in Beers de twee ruziemakers aan en bekeken wat er in de loods zat, vertelt een woordvoerder. Zo werden de 118 Caiques en twee Soldatenara's ontdekt die erg verwaarloosd waren. Zeven vogels waren dood.

Eerder liet de NVWA al weten dat de dieren zo verwaarloosd waren dat er veel meer dode vogels zouden zijn als zo niet toevallig gevonden waren. Een Caique-papegaai levert tussen de 350 en 800 euro op leert een kleine zoektocht op Marktplaats. In Beers zijn vrijdag 118 van zulke papegaaien in beslag genomen. "De hygiëne was slecht, er was geen water en weinig voer", vertelt René Loman van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit. Waar de vogels nu zijn, wil hij niet zeggen. "Dat vertellen we nooit."

"We horen wel vaker dat er zoveel verwaarloosde papegaaien gevonden worden"

Bij de Brabantse bekende opvangplekken zijn geen papegaaien gearriveerd. Bij de opvang in Someren vangen ze alleen inheemse soorten op en bij de Zoo in Veldhoven zijn ze ook niet. De politie wil alleen kwijt dat ze naar een erkende dierenopvang zijn gebracht. Bij de landelijke opvang World of Birds in het Drentse Erica weten ze ook niet waar ze zijn. Daar zijn ze niet onder de indruk van het aantal in beslaggenomen dieren. "Dat aantal horen we helaas wel vaker", zegt een woordvoerder. Toch vraagt de opvang van ruim 100 papegaaien nogal wat. "Ik zou niet weten waar ik die Caiques langdurig zou moeten opvangen", laat dezelfde woordvoerder van World of Birds weten. "De vogels worden gemiddeld 30 tot 40 jaar oud met uitzonderingen van 60. Dat betekent dat ze langdurig een beroep doen op je opvangcapaciteit."

"Mogelijk gaan de papegaaien weer terug naar de eigenaar"