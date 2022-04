Koen wil heel Mexico aan de stroopwafels en puntzakken friet

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brabantse Koen brengt heel Mexico aan de stroopwafels en puntzakken friet

Voordat je de hoek om bent van straat Versalles in Mexico-stad komt de geur je al tegemoet. Het is een gemengd, maar welbekend en oer-Nederlands luchtje van stroopwafels en friet. Met zijn zaak Holland Wafels is Koen Houwen uit Son en Breugel in Mexico flink aan de weg aan het timmeren. "Ik wil heel Mexico aan de stroopwafels en aan de puntzakken friet krijgen", zo zegt hij.

Ronald Strater Geschreven door

Terwijl de stroopwafels door zijn personeel in het voortste gedeelte in de open keuken worden bereid, trekt Koen aan de zijkant van zijn zaak een luik open. Het is voor de uitgifte van friet, kroketten, bitterballen, poffertjes en andere Nederlandse snacks. Het heeft uitzicht op een gezellig terras. Ondernemen zit in het bloed van Koen Houwen en hij weet hoe hij de Mexicanen moet verleiden. "De stroopwafels bakken we ter plaatse omdat de hele de straat er dan naar ruikt", vertelt de Oost-Brabander. "De mensen kennen de geur niet, raken nieuwsgierig, en komen naar binnen. Als ze dan ook nog eens zien hoe de stroopwafels gemaakt worden, zijn ze verkocht."

Dat werkt ook zo met de friet, want de Nederlandse aardappel blijkt onweerstaanbaar. "Als de Mexicanen die proeven, hebben we er een vaste klant bij. Een puntzak friet met gewone mayonaise of Nederlandse curry is zeer in trek." Maar toch ook wel vaak met een Mexicaans tintje. Bij een frietje kapsalon wordt de pittige chipotlemayonaise geserveerd. "Je past je producten soms een beetje aan", legt Koen uit. "Hoewel de rundvleesbitterbal nog altijd het meest wordt besteld, is onze Mexicaanse variant met Hollandse kaas en chorizo ook erg populair. Maar friet wordt bijvoorbeeld ook met een bolognesesaus opgediend."

Koen komt uit een echte bakkersfamilie en het is daarom niet vreemd dat hij nu in Mexico wafels, poffertjes, stroopwafels, bitterballen en friet bakt. Voor zijn Mexicaanse vrouw emigreerde hij in 2009 naar het land van de cactussen, taco's en tequila. "Ik ben opgegroeid tussen de balen bloem en ik heb die traditie eigenlijk aan de andere kant van de wereld voortgezet", zegt de kleinzoon van de man die ooit Houwens Vlaaien begon. "We zijn begonnen met de verkoop van brood, maar kwamen er snel achter dat stroopwafels het beste aansloegen. Naast ons het restaurant, snackbar en cateringbedrijf leveren we inmiddels ook stroopwafels aan andere bedrijven en verkopen we de machines om ze te maken."

